Удар дронов по зданию аэронавигации парализовал работу 13 аэропортов на юге России 2 8.05.2026, 11:42

В авиаперелетах наступил хаос.

В России временно приостановлена работа 13 аэропортов после попадания украинских беспилотников в здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, сообщили в Минтрансе РФ. В частности, перестали принимать и отправлять воздушные суда авиагавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. «Идет анализ работоспособности оборудования. В этой связи корректируются технологии управления воздушным движением на юге России», — отметили в министерстве. Там также добавили, что вместе с Росавиацией, авиакомпаниями и аэропортами меняют расписание. Информацию о дальнейшей работе авиагаваней в Минтрансе пообещал предоставить позднее, передает The Moscow Times.

«Аэрофлот» сообщил, что в связи с ситуацией «вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов». То же самое заявили в Norwind, «России» и «Победе». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что по состоянию на 10:00 (по Минску) в южных аэропортах России задержано и отменено более 80 рейсов, в ожидании вылета находятся не менее 14 тыс. пассажиров. В ночь на 8 мая из-за атаки беспилотников ограничения на полеты вводили также в аэропортах Перми, Сочи, Уфы, Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Самары и Ульяновска. В Москве работу приостанавливал аэропорт Внуково, а в Домодедово прием и выпуск рейсов проводился по согласованию.

Накануне из-за атак дронов аэропорты Москвы накрыл сильнейший с начала года коллапс. Всего были задержаны или отменены более 450 рейсов. Во вторник, 5 мая, в срок не вылетели больше 500 рейсов. Таким образом, московские аэропорты приблизились к ситуации июля 2025 года, когда в течение трех дней с задержками и отменами столкнулись пассажиры 1000 рейсов — порядка 200 тыс. человек.

Минобороны РФ заявило, что всего за прошедшую ночь над регионами России было уничтожено 390 дронов и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун». До этого военное ведомство в одностороннем порядке объявило перемирие с 8 по 10 мая в честь Дня Победы и обвинило Украину в том, что она его не соблюдает. ВСУ, в свою очередь, заявили, что российские военные сами нарушили режим прекращения огня и атаковали ночью 67 беспилотниками.

