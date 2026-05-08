В Перми третий раз за девять дней атакован крупнейший НПЗ России 4 8.05.2026, 12:09

Началась частичная эвакуация.

В Перми третий раз за девять дней атакован «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), сообщает Astra в пятницу, 8 мая, опубликовав соответствующие снимки.

OSINT-специалист установил, что снимок был сделан с парковки ТЦ Планета, что примерно в 5,5 км от территории ПНОС.

Российские власти подтвердили атаку «на одно из промышленных предприятий», но не уточнили названия.

По данным местных каналов, в части школ отменили занятия, в некоторых школах детей эвакуируют.

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России, расположенный в Перми. Предприятие, входящее в группу Лукойл, перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год и является ключевым промышленным объектом региона. Завод является одним из самых технологически оснащенных в РФ, обеспечивая топливом как внутренний рынок, так и экспортные направления.

29 апреля Служба безопасности Украины заявила о нанесении удара по российской нефтеперекачивающей станции вблизи Перми. Тогда на станции возник масштабный пожар — горели почти все резервуары для хранения нефти.

30 апреля в СБУ сообщили о новом ударе по нефтяной инфраструктуре РФ. В частности были повреждены объекты на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — одном из крупнейших российских НПЗ.

В ночь на 7 мая жители российского города Пермь стали сообщать об атаке, публиковать кадры с клубами дыма и пролетом беспилотников. Впоследствии командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) заявил, что удар по Перми нанесли дроны «Птиц» 1 отдельного центра СБС.

