Минчанин чуть не довел до слез мошенников 1 8.05.2026, 12:21

Злоумышленники обиделись.

Эпидемия телефонных мошенников не то что не идет на спад, наоборот — расширяется. Только 5 мая в милицию поступило свыше 500(!) сообщений о звонках от «домофонщиков», из «водоканала» и даже из «поликлиники». И это за одни сутки. Представляете, какой штат сотрудников на том конце провода? С очередным аферистом, пытавшимся провернуть целую операцию с кодом из четырех цифр, довелось побеседовать минчанину Олегу. Благо молодой человек сразу понял, с кем имеет дело, и просто тянул время, чем очень обидел мошенника.

— Вот так разводят мошенники. Очень темпераментные люди, надо сказать, — рассказал журналистам onliner.by Олег. — Номер телефона, с которого звонили, откуда-то из Липецка. А самое главное, что код действительно пришел в Viber — то ли от «Белпочты» (якобы), то ли от «Белтелекома», точно не запомнил, так как удалил почти сразу.

Беседа между мошенником и потенциальной жертвой началась непринужденно. Специалист из «домофонной» компании поздоровался, представился, объяснил, что на завтра назначена установка нового домофона, и уточнил, сколько ключей надо Олегу. Минчанин запросил пять штук.

— Пять ключей выдается бесплатно. Вам ключи куда занести — на квартиру или в почтовом ящике оставить? — поинтересовался некто Александр. Стороны сошлись на варианте почтового ящика.

Тут бы и закончить разговор. Раз вопрос решен. Но нет: оказывается, в ближайшие два дня (пока ключей нет) попасть в подъезд можно будет только по коду для домофона.

— Завтра у вас код от домофона поменяется, так как раньше у вас был один код на весь подъезд. А теперь для каждой квартиры будет индивидуальный. Поэтому, будьте добры, возьмите листок и ручку и запишите комбинацию, — еще предельно вежлив мошенник.

— Так у нас все равно открыта дверь — капремонт идет, — объяснил Олег.

Но этот ответ не устроил «домофонщика», который решил прислать очень важный код на телефон. И тут же попросил его озвучить. Минчанин в свою очередь решил помурыжить мошенника: мол, я за рулем, посмотреть код не могу.

— Перезвонить вам? Хорошо. Я сбрасываю звонок. Вы, пожалуйста, просмотрите комбинацию. Она будет состоять из четырех цифр. Вам придет сообщение от компании «Белпочта», так как они с нами сотрудничают и занимаются рассылкой. Я вам перезвоню через минуту, для того чтобы убедиться, что у вас все есть, — заливал Александр.

Однако Олег продолжил «мариновать» мошенника, отказываясь озвучить код. Тот начал откровенно кипятиться.

— Олег, подскажите, с вами все хорошо?

— Я за рулем, вы меня отвлекаете.

— Назовите комбинацию, закреплю за вашей квартирой. Причем здесь, что вы за рулем? — уже кричит (и чуть ли не плачет) мошенник.

— Ребята, мне этот ваш развод не интересен. До свидания.

— Ааааа, так вот… В чем тут развод, подскажите.

— Вы звоните не из Беларуси даже, ребята, вы совсем не шифруетесь.

— Олег, я вас понял. Если у вас были сомнения, почему вы их сразу не рассказали. Почему вы обманываете про машину… — обиделся за потраченное время «домофонщик». — Не могу понять, почему вы такой детский сад устраиваете.

— А вы зачем пытаетесь меня обмануть, — завершил разговор минчанин.

