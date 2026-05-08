В Эстонии назвали главные опасения Путина перед 9 мая 8.05.2026, 12:45

Речь идет не только о возможной атаке с воздуха.

Российский диктатор Владимир Путин боится, что Украина 9 мая нанесет воздушный удар по военному параду в Москве. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна, пишет ERR.

Тсакхна подчеркнул, что Путин в одностороннем порядке объявил о перемирии с Украиной на 8-9 мая, поскольку боится ударов украинских дальнобойных БпЛА по военному параду на Красной площади в Москве.

По мнению эстонского министра, в путинском «перемирии» нет никакого стратегического смысла. Объяснение «перемирия» Путина в том, что он напуган возможным срывом этого мероприятия.

Министр иностранных дел Эстонии высказал предположение, что Путин также опасается покушения на него. Кроме того, хозяин Кремля опасается государственного переворота, который могут устроить недовольные российские элиты или силовики.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее тоже говорил о том, что Путин объявил о перемирии из-за боязни атак ВСУ. Он считает тактической уловкой Кремля перемирие на 8-9 мая, чтобы Россия смогла в спокойной обстановке, не опасаясь ударов ВСУ, провести военный парад в Москве.

Отметим, хотя Путин и объявил в одностороннем порядке о перемирии с 8 мая, но российские оккупанты первыми не стали его соблюдать. По данным Зеленского, ночью 8 мая на фронте враг 10 раз штурмовал позиции ВСУ и применил несколько сотен БпЛА разного типа.

