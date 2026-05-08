В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный лесной пожар

В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный лесной пожар3
- 8.05.2026, 12:55
Какова ситуация с радиацией?
В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь, которая охвачена огнем, уже составляет более 1100 га.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Для ликвидации возгорания, в частности, задействована спецтехника.
Что известно
«Киевская область: в Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1100 га», – говорится в сообщении.
Как отметили в ГСЧС, ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории.
Это существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению – в частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.
К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и недопущения дальнейшего распространения огня.
Как сообщили в пресс-службе Чернобыльского заповедника, радиационный фон в районе пожара остается в пределах нормы – от 0,19 до 0,35 мкЗв/час.