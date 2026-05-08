The Guardian: «Мадяр» срывает парад Путина 1 8.05.2026, 13:00

Роберт Бровди

Подразделение Роберта Бровди стало одной из самых результативных украинских частей.

Пока Путин уверяет россиян в неизбежности победы над Украиной, Красная площадь впервые почти за два десятилетия встретит 9 мая без танков и ракет. Кремль отказался от демонстрации тяжелой техники из-за опасений украинских ударов по Москве, пишет британский The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из главных людей, заставивших российские власти нервничать перед парадом, называют Роберта Бровди — командира украинского подразделения беспилотников «Птицы Мадяра». Его группа за последние месяцы нанесла серию дальних ударов по российской инфраструктуре, включая нефтяные терминалы, порты, заводы и объекты ПВО.

Сам Бровди говорит, что атака на Красную площадь имела бы скорее символическое значение. По его словам, Украина предпочтет бить по менее защищенным целям. «Зачем тратить дроны на Великую стену? Лучше ударить по энергетике или военным объектам на периферии», — отмечает он.

Подразделение «Птицы Мадяра» стало одной из самых результативных украинских частей. Их дальнобойные дроны, как утверждается, регулярно уничтожают российские системы ПВО быстрее, чем Москва успевает их восстанавливать. В зоне досягаемости украинских беспилотников теперь находятся объекты в радиусе до 2 тысяч километров — от Черного моря до Урала.

В апреле украинские дроны несколько раз атаковали нефтяной терминал в Туапсе, а также объекты в Приморске, Усть-Луге, Перми и Челябинске. По мнению Бровди, удары по нефтяной инфраструктуре должны подорвать российскую экономику и лишить Кремль ресурсов для продолжения войны.

Украинская сторона также заявляет о серьезных потерях российской армии. По данным Киева, уже пятый месяц подряд Россия теряет больше солдат, чем успевает мобилизовать.

После президента Украины Владимира Зеленского Бродви считается одной из главных целей российских спецслужб. Его штаб расположен глубоко под землей и напоминает высокотехнологичный командный центр с экранами, картами и постоянным видеопотоком с фронта.

Украинские военные уверены, что именно беспилотники меняют ход войны. Бровди утверждает, что дроны уже обеспечивают до 80% поражений на поле боя и делают классические танковые наступления практически невозможными.

При этом сам командир признает, что до победы еще далеко. По его мнению, даже возможное перемирие даст России лишь время на перегруппировку. «Путин болен жаждой власти и не остановится», — считает Бровди.

