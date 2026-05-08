8 мая 2026, пятница, 14:03
Певица Бонни Тайлер находится в коме

  • 8.05.2026, 13:25
Бонни Тайлер

Стала известна причина резкого ухудшения самочувствия звезды.

Известная британская певица Бонни Тайлер находится в критическом состоянии.

Как пишет издание Correio da Manha, звезда 80-х находится в одной из больниц Португалии. Артистку ввели в состояние искусственной комы, так как ее самочувствие резко ухудшилось после экстренной операции на кишечнике.

Инсайдеры отмечают, что проблемы со здоровьем у 74-летней исполнительницы суперхита «Total Eclipse of the Heart» начались в апреле. Тогда Бонни поставили диагноз «перфорация кишечника» и медики провели хирургическое вмешательство.

Позже представители звезды подчеркивали, что все прошло хорошо и она уже восстанавливается, однако сейчас ситуация изменилась.

«Бонни Тайлер находится в состоянии индуцированной комы. Она без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», – отмечают журналисты.

К слову, врачи пока не комментируют состояние Тайлер, ведь не знают, как будет дальше реагировать организм певицы.

