Певица Бонни Тайлер находится в коме

Певица Бонни Тайлер находится в коме1
- 8.05.2026, 13:25
Стала известна причина резкого ухудшения самочувствия звезды.
Известная британская певица Бонни Тайлер находится в критическом состоянии.
Как пишет издание Correio da Manha, звезда 80-х находится в одной из больниц Португалии. Артистку ввели в состояние искусственной комы, так как ее самочувствие резко ухудшилось после экстренной операции на кишечнике.
Инсайдеры отмечают, что проблемы со здоровьем у 74-летней исполнительницы суперхита «Total Eclipse of the Heart» начались в апреле. Тогда Бонни поставили диагноз «перфорация кишечника» и медики провели хирургическое вмешательство.
Позже представители звезды подчеркивали, что все прошло хорошо и она уже восстанавливается, однако сейчас ситуация изменилась.
«Бонни Тайлер находится в состоянии индуцированной комы. Она без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», – отмечают журналисты.
К слову, врачи пока не комментируют состояние Тайлер, ведь не знают, как будет дальше реагировать организм певицы.