8 мая 2026, пятница, 10:08
Ловушка сработала

  • Кирилл Сазонов
  • 8.05.2026, 9:41
Ловушка сработала
Кирилл Сазонов

Кремль не смог сыграть даже в простую игру.

Кремль с разбега попал в примитивную ловушку, которую мы для него расставили быстро и очень явно. Я думал, что они все-таки не будут вести себя так тупо.

Всю последнюю неделю все путинское окружение просто боролось за тишину 9 мая. Чтобы провести свой «главный гей-парад года». Песков трижды за один день выходил с заявлениями, предложениями и попытками шантажа. Но это не дипломатическая переписка – в игнор.

Подавив гордость, Путин позвонил Трампу и попросил повлиять на Зеленского. Трамп отфутболил его или, что более вероятно, что-то туманно пообещал, но не позвонил Зеленскому. Ограничился словами для журналистов, что Путин хочет перемирия. Вчера последний шанс – Лавров позвонил Рубио. Говорят, сверили часы и обсудили российско-американские отношения. Об Украине ни слова.

Но позже Госдеп распространил заявление, в котором указал, что именно об Украине и говорили. И, самое смешное – этот самый Госдеп, который возглавляет Рубио, объявил о продаже Украине JDAM на $373,6 млн. Видимо, нытье кремлевского песика уже задолбало и Трампа. Или в разговоре Путин сказал что-то не то?

Так или иначе, эти два заявления Госдепа от пятого мая рядом смотрятся очень красиво и показательно. Поговорили с главой российского МИДа. Решили продавать Украине новые авиабомбы. Что здесь непонятно? В воздухе висит заявление Путина о том, что Россия в одностороннем порядке объявляет перемирие на 8 и 9 мая.

Рассчитывают на то, что мы не рискнем нарушить тишину даже в таком вот ультимативном формате. А если нарушим – можно будет кричать для Трампа и Европы о российском миролюбии и агрессивности Киева. Но Зеленский сделал ответный ход. Тоже объявил перемирие, но с нуля часов шестого мая. Потому что, как сказал президент Украины, бомбить наши города каждый день, а потом объявлять тишину на один день ради своего праздника – нечестно.

Ловушка была примитивной, и я думал, что Кремль согласится. Но они нарушили перемирие сразу же.

СБС, ГУР, СБУ и ВМФ будут методично развертывать свои силы на очень обширной территории. Пока не рухнет экономика и воевать придется каменными топорами. Где-то осенью. А мы, пехота, будем держать позиции на земле. Разбивая вдребезги сказки Путина о стратегическом преимуществе и успешном наступлении на всех фронтах. Нет успешного наступления

И не будет. А будут войска, разгромленные нашей обороной, и горящий тыл. А в какой-то момент – и Кремль. Именно в таких условиях Кремлю придется объявить о победе над нацизмом и завершении СВО в связи с достижением всех поставленных целей. И на Красной площади установят памятник Путину. Огромный, конный и с позолотой. Представляете – в центре Москвы, желтый как самовар – торжествующая крыса на лавровом венке! Через двести лет археологи сойдут с ума…

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

Мнение

Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин