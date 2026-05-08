Зеленский показал удар по НПЗ в российском Ярославле
- 8.05.2026, 10:05
Видеофакт.
В пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по НПЗ в российском Ярославле.
«Ярославль, более чем в 700 километрах от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны», — говорится в сообщении главы украинского государства в Telegram.
Зеленский поблагодарил ВСУ и военную разведку за такое проявление справедливости.
«Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит», — подчеркнул он.