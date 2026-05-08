закрыть
8 мая 2026, пятница, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский показал удар по НПЗ в российском Ярославле

  • 8.05.2026, 10:05
Зеленский показал удар по НПЗ в российском Ярославле

Видеофакт.

В пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по НПЗ в российском Ярославле.

«Ярославль, более чем в 700 километрах от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны», — говорится в сообщении главы украинского государства в Telegram.

Зеленский поблагодарил ВСУ и военную разведку за такое проявление справедливости.

«Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит», — подчеркнул он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин