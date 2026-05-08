В Грозном слышны звуки взрывов и стрельбы
- 8.05.2026, 10:57
Дроны атаковали здание ФСБ.
В столице Чечни городе Грозном слышны звуки взрывов и стрельбы. Первый взрыв прозвучал около 6 часов утра. После него была череда других взрывов в районе проспекта Исаева, где расположено здание УФСБ, пишет «Фокус».
«Еще один прилет в районе ЖД Вокзала в Грозном. Из-за глушения сети, не все жители могут выйти на связь и сообщить об обстановке», — пишет оппозиционное СМИ Niyso.
Журналисты отмечают, что жители Грозного присылают им видео и аудио записи прилетов.
«Информация о том, что это были именно БПЛА, подтвердилась. Точное количество назвать пока сложно, однако речь идет о минимум 4-5 дронах», — сказано в сообщении.
Также они отметили, что один дрон упал недалеко от нового здания администрации и военного городка в Ханкале: «Вероятно, что он летел в одну из этих двух целей».
Еще один дрон, который, как предполагалось, направлялся в здание УФСБ, упал рядом: «Вероятно, был сбит».
Журналисты отметили, что у них есть видео с места падения дронов и фото, но они их не публикуют, чтобы защитить своих подписчиков, приславших им файлы.
Официальные СМИ Чечни об атаке дронов не сообщали вовсе.
РосСМИ на фоне этих новостей сообщают о приостановке работы ряда аэропортов на юге РФ. Отмечается, что дрон попал в здание аэронавигации. В итоге временно закрыты Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.