8 мая 2026, пятница, 11:10
В Грозном слышны звуки взрывов и стрельбы

  8.05.2026, 10:57
В Грозном слышны звуки взрывов и стрельбы

Дроны атаковали здание ФСБ.

В столице Чечни городе Грозном слышны звуки взрывов и стрельбы. Первый взрыв прозвучал около 6 часов утра. После него была череда других взрывов в районе проспекта Исаева, где расположено здание УФСБ, пишет «Фокус».

«Еще один прилет в районе ЖД Вокзала в Грозном. Из-за глушения сети, не все жители могут выйти на связь и сообщить об обстановке», — пишет оппозиционное СМИ Niyso.

Журналисты отмечают, что жители Грозного присылают им видео и аудио записи прилетов.

«Информация о том, что это были именно БПЛА, подтвердилась. Точное количество назвать пока сложно, однако речь идет о минимум 4-5 дронах», — сказано в сообщении.

Также они отметили, что один дрон упал недалеко от нового здания администрации и военного городка в Ханкале: «Вероятно, что он летел в одну из этих двух целей».

Еще один дрон, который, как предполагалось, направлялся в здание УФСБ, упал рядом: «Вероятно, был сбит».

Журналисты отметили, что у них есть видео с места падения дронов и фото, но они их не публикуют, чтобы защитить своих подписчиков, приславших им файлы.

Официальные СМИ Чечни об атаке дронов не сообщали вовсе.

РосСМИ на фоне этих новостей сообщают о приостановке работы ряда аэропортов на юге РФ. Отмечается, что дрон попал в здание аэронавигации. В итоге временно закрыты Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

