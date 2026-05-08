AP: Есть риск большой эпидемии хантавируса 8.05.2026, 11:29

Десятки потенциально инфицированных пассажиров круизного лайнера MV Hondius разъехались по своим странам еще до обнаружения вспышки хантавируса. Их не осмотрели врачи.

Об этом сообщает AP.

Органы здравоохранения на четырех континентах отслеживали и контролировали пассажиров, которые сошли с круизного лайнера, пораженного хантавирусом, до обнаружения смертоносной вспышки, а также пытались найти других, кто мог контактировать с ними с тех пор.

Отмечается, что ВОЗ нашла часть из этих пассажиров только через более чем две недели после их отъезда, за это время они могли общаться с тысячами людей.

На карте изображены страны, куда поехали пассажиры, которые сошли с круизного лайнера, пораженного хантавирусом, до обнаружения смертоносной вспышки.

Вспышка хантавируса

Напомним, круизный лайнер MV Hondius вынужденно остановился у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.

По данным СМИ, на борту подтвержден один лабораторный случай инфекции, еще пять человек находятся под подозрением.

Круиз стартовал 20 марта в Аргентине и должен был завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.

Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Впоследствии его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Третий погибший - также гражданин Нидерландов, его тело остается на борту судна.

Сейчас лайнер после нескольких дней стоянки у Кабо-Верде направляется к Канарским островам Испании. По прибытии судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.

