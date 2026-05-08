8 мая 2026, пятница, 12:12
  • 8.05.2026, 12:00
«Азов» заявил, что «возвращается» в Мариуполь

Что это значит?

Подразделение «Азов» заявило, что возвращается в Мариуполь. Впервые за время полномасштабной войны оно фиксирует в объективе родной город, и наносит удары по целям оккупантов.

Об этом сообщает 1-й корпус Национальной гвардии Украины «Азов».

Что происходит

Пилоты «Азова» патрулируют дороги на глубину 160 км от линии боевого соприкосновения. В зоне охвата - Мариуполь и его окрестности.

Оккупанты используют украинские дороги в городе для переброски личного состава и техники. Именно эти маршруты теперь в фокусе разведывательно-ударных комплексов полка.

«1-й корпус НГУ «Азов» продолжает создание «санитарной зоны» для российской логистики. Глубина ударов будет расти», - заявили в «Азове».

«Азов» вернулся в Мариуполь пока что с неба. Но в полку дают понять - это только начало.

