«Азов» заявил, что «возвращается» в Мариуполь
- 8.05.2026, 12:00
Подразделение «Азов» заявило, что возвращается в Мариуполь. Впервые за время полномасштабной войны оно фиксирует в объективе родной город, и наносит удары по целям оккупантов.
Об этом сообщает 1-й корпус Национальной гвардии Украины «Азов».
Что происходит
Пилоты «Азова» патрулируют дороги на глубину 160 км от линии боевого соприкосновения. В зоне охвата - Мариуполь и его окрестности.
Оккупанты используют украинские дороги в городе для переброски личного состава и техники. Именно эти маршруты теперь в фокусе разведывательно-ударных комплексов полка.
«1-й корпус НГУ «Азов» продолжает создание «санитарной зоны» для российской логистики. Глубина ударов будет расти», - заявили в «Азове».
«Азов» вернулся в Мариуполь пока что с неба. Но в полку дают понять - это только начало.