Последние друзья Путина отказались приезжать на парад в Москву 7.05.2026, 7:35

Пропагандистское мероприятие Кремля будет выглядеть жалко.

Российский диктатор Путин вынужден проводить главное пропагандистское мероприятие Кремля практически в полном одиночестве, а также значительно менять его формат из-за последствий развязанной войны против Украины, пишет «Диалог».

Речь идет о военном параде на 9 мая, который с каждым годом посещает все меньшее количество иностранных лидеров. Даже так называемые «друзья» Путина теперь игнорируют это событие. Так, например, глава правительства Словакии Роберт Фицо намерен посетить Москву, однако отказался участвовать в самом военном параде.

Президент Сербии Александр Вучич, который в 2025 году лично присутствовал на параде, в этот раз пока не подтверждал намерений посетить российскую столицу. В конце апреля он заявлял, что рассматривает возможность визита, однако 6 мая ограничился лишь поздравительным обращением, переданным через дипломатические каналы.

Венгрия, которая и ранее избегала участия в московских парадах, в 2026 году также не представлена на высоком уровне, тем более что лояльному Кремлю премьер-министру Виктору Орбану осталось находиться считанные дни на этой должности. Особое внимание привлекает отсутствие подтверждения визита со стороны лидера Китая Си Цзиньпина. В 2025 году он был главным иностранным гостем парада. В этом же году у за несколько дней до 9 мая никаких официальных заявлений о его визите не прозвучало.

О желании Лукашенко приехать на парад сообщала его пресс-служба после разговора диктатора с Путиным 12 апреля.

