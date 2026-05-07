The NYT: 50 тысяч американских военных ждут приказа 2 7.05.2026, 8:11

Дональд Трамп

Операция против Ирана может начаться в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп направил около 50 тысяч американских военных для участия в операции против Ирана. В регион были переброшены авианосцы, эсминцы, подразделения морской пехоты и боевая авиация. Военнослужащие, оснащенные парашютами и наборами для выживания, стали частью объявленной Трампом миссии по «уничтожению иранских ракет и ликвидации их ракетной промышленности».

Как пишет The New York Times, американские силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности, тогда как из Белого дома поступают противоречивые сигналы относительно дальнейшего хода военной кампании. Так, госсекретарь Марко Рубио заявил о завершении операции «Эпическая ярость». В то же время глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что основные усилия были сосредоточены на сопровождении кораблей через Ормузский пролив, хотя позже Трамп уточнил, что и эти действия временно остановлены.

Позднее американский лидер заявил, что готов прекратить войну и обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив, если Иран «согласится на ранее достигнутые условия», не раскрыв подробностей договоренностей. При этом он предупредил: «Если они не согласятся, начнутся бомбардировки».

По данным издания, ВМС США продолжают блокировать судоходство в иранские порты и из них после того, как Тегеран фактически перекрыл пролив. В среду американский военный самолет остановил нефтяной танкер под иранским флагом, который пытался прорвать блокаду.

До эскалации конфликта в феврале на американских базах и кораблях на Ближнем Востоке — в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, ОАЭ и Кувейте — находились около 40 тысяч военнослужащих США. Однако с усилением военной кампании их число превысило 50 тысяч.

Точное количество американских сил в регионе остается неизвестным, поскольку после ответных ударов Ирана по базам США часть подразделений была переброшена на другие объекты — как на Ближнем Востоке, так и в Европе и на территории самих Соединенных Штатов.

Среди подразделений, продолжающих находиться в регионе, — около двух тысяч военнослужащих элитной 82nd Airborne Division. В Пентагоне не уточняют их точное местоположение.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com