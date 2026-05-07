Брест ждут три дня трезвости
- 7.05.2026, 8:19
Названы дни, когда нельзя будет купить спиртное.
Брестский городской исполнительный комитет принял решение временно ограничить продажу алкоголя в городе. Соответствующий документ №650 от 17 апреля опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно решению, розничная продажа спиртного будет запрещена:
23 мая,
29 мая,
с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня.
Как поясняется, 23 и 29 мая ограничения вводятся в связи с мероприятиями по профилактике пьянства, а в ночь с 12 на 13 июня — из-за проведения школьных выпускных вечеров.
При этом запрет не коснется заведений общественного питания, а также продажи алкоголя для свадеб и ритуальных мероприятий. Ограничения также не будут действовать в магазинах, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу.