закрыть
7 мая 2026, четверг, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брест ждут три дня трезвости

  • 7.05.2026, 8:19
  • 1,162
Брест ждут три дня трезвости

Названы дни, когда нельзя будет купить спиртное.

Брестский городской исполнительный комитет принял решение временно ограничить продажу алкоголя в городе. Соответствующий документ №650 от 17 апреля опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно решению, розничная продажа спиртного будет запрещена:

23 мая,

29 мая,

с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня.

Как поясняется, 23 и 29 мая ограничения вводятся в связи с мероприятиями по профилактике пьянства, а в ночь с 12 на 13 июня — из-за проведения школьных выпускных вечеров.

При этом запрет не коснется заведений общественного питания, а также продажи алкоголя для свадеб и ритуальных мероприятий. Ограничения также не будут действовать в магазинах, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин