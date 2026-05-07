7 мая 2026, четверг, 9:33
The Economist: Путин теряет контроль над Россией

  7.05.2026, 8:42
Владимир Путин

Растет недовольство главой Кремля.

Часть российской политической и чиновничьей элиты начала осознавать, что действия Владимира Путина завели страну в тупик, а дальнейший выход из ситуации остается неясным. Об этом на условиях анонимности рассказал бывший высокопоставленный сотрудник правительства РФ в комментарии для The Economist.

Автор материала отмечает, что нынешняя авторитарная система в России способна сохраняться еще длительное время благодаря страху и репрессивному аппарату. Однако внутри общества и среди элит постепенно нарастает недовольство политикой Кремля.

Среди причин называют большие потери российской армии в войне против Украины, несмотря на то что власти продолжают называть происходящее «специальной военной операцией». Кроме того, недовольство усиливается и среди крупного бизнеса: российские олигархи обеспокоены конфискацией активов и перераспределением собственности, поэтому заинтересованы в стабильности.

Еще одной причиной собеседники издания называют снижение международного влияния России после полномасштабного вторжения в Украину. По мнению автора статьи, в современном мире ключевое значение имеют экономические и технологические возможности, в которых Москва уступает ведущим державам.

Также критику вызывает усиление вмешательства государства в частную жизнь граждан и ограничения прав и свобод. В качестве примера приводятся перебои и ограничения мобильного интернета.

В публикации подчеркивается, что нынешний политический режим в России может сохраняться, пока у власти остается Владимир Путин. Однако после его ухода система, по мнению автора материала, неизбежно столкнется с крахом — вопрос лишь во времени.

