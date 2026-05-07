7 мая 2026, четверг, 9:33
Цены на аренду жилья в районном центре шокировали белоруску

2
  • 7.05.2026, 8:50
  • 1,786
1500 рублей в месяц.

Молодая врач, направленная на обязательную отработку в Лепель, пожаловалась в Threads на сложности с поиском жилья. По словам девушки, найти квартиру для долгосрочной аренды в городе оказалось практически невозможно.

Белоруска рассказала, что большинство объявлений касается только посуточной аренды. При этом один из собственников предложил ей снять квартиру за 1500 рублей в месяц, что она назвала неоправданно высокой ценой.

«Я молодой специалист и еду на отработку в Лепель. Столкнулась с проблемой отсутствия жилья. Квартиры только посуточно», — написала девушка.

Она уточнила, что поиском вариантов сейчас занимается и медучреждение, в котором ей предстоит работать. Однако параллельно она самостоятельно связывается с владельцами квартир, чтобы узнать, готовы ли они сдавать жилье на длительный срок.

По словам авторки публикации, стоимость аренды, которую ей озвучили, оказалась выше, чем в некоторых крупных белорусских городах. Девушка призналась, что пока так и не решила вопрос с проживанием на время обязательной работы по распределению.

В комментариях пользователи посоветовали ей обращаться за помощью к работодателю, руководству больницы, местным властям и профильным государственным структурам.

