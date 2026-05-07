Появилось фото денег, которые Венгрия вернула Украине
- 7.05.2026, 9:37
Речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
Украинский «Ощадбанк» подтвердил возвращение Венгрией денежных средств и ценностей, изъятых в Будапеште в марте.
Об этом сообщили в пресс-службе «Ощадбанка» журналистам.
В банке заявили, что средства и ценности возвращены в полном объеме, а их упаковка была проверена на целостность и соответствие представителями «Ощадбанка».
Также «Ощадбанк» опубликовал фотографии возвращенных средств и ценностей.