7 мая 2026, четверг, 9:42
Появилось фото денег, которые Венгрия вернула Украине

  • 7.05.2026, 9:37
Речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Украинский «Ощадбанк» подтвердил возвращение Венгрией денежных средств и ценностей, изъятых в Будапеште в марте.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ощадбанка» журналистам.

В банке заявили, что средства и ценности возвращены в полном объеме, а их упаковка была проверена на целостность и соответствие представителями «Ощадбанка».

Также «Ощадбанк» опубликовал фотографии возвращенных средств и ценностей.

