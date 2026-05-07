В Латвию залетели дроны РФ

В Латвию залетели дроны РФ2
- 7.05.2026, 9:46
Речь идет о двух БПЛА.
На территории Латвии упали два беспилотных летательных аппарата, которые, по предварительным данным, могли залететь со стороны России. Об этом сообщили Национальные вооружённые силы страны.
Военные уточнили, что на месте происшествия работают подразделения Национальных вооружённых сил, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы.
В заявлении отмечается, что на фоне продолжающихся боевых действий в Украине сохраняется риск повторения подобных инцидентов, когда беспилотники могут входить или приближаться к воздушному пространству Латвии.
Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.— NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2026
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Balvu un Ludzas novados.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt…