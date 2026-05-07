Польский евродепутат призвал ЕС поддержать белорусские СМИ 7.05.2026, 9:54

В частности — сайт Charter97.org и «Радыё Рацыя».

Евродепутат, бывший министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский во время выступления в Европейском парламенте вспомнил о ситуации со свободой слова в Беларуси.

Он отметил, что «в Беларуси, несмотря на амнистии, журналисты продолжают оставаться в заключении.

Мариуш Каминьский вспомнил Дениса Ивашина, который был осуждён на 13 лет лишения свободы за написание статьи, касающейся лиц, связанных с лукашенковским аппаратом репрессий.

«Есть ещё один аспект, и вопрос к госпоже Богуcлавской, к Европейской службе внешних связей — о поддержке независимых СМИ, часто созданных, как в случае Беларуси, за пределами страны. Потому что внутри страны нет условий для работы свободных медиа. Финансовая поддержка, которую оказывает эта комиссия, не является большой, но она существует. Однако она не поступает напрямую к независимым медиа, а идёт через посреднические организации. Это приводит к тому, что эти структуры руководствуются своими критериями, часто субъективными, не передавая средства всем значимым медиа, созданным независимыми белорусскими журналистами — таким как «Радыё Рацыя», «Хартия’97» — они никогда не получали европейской помощи на свою деятельность», — заявил Каминьский.

Ponad 400 dziennikarzy przebywa w więzieniach w różnych autorytarnych państwach świata. To dzieje się m. in. na Białorusi. Walka o wolność tych ludzi powinna być priorytetem w działaniach Unii Europejskiej. Przypominam o tym w PE. I pytam o europejskie wsparcie dla wolnej i… pic.twitter.com/p5zIczXrUD — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) May 6, 2026

Напомним, вы можете поддержать сайт Charter97.org, выбрав один из трех удобных для вас вариантов. Мы очень нуждаемся в вашей помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com