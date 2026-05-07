7 мая 2026, четверг, 11:19
Почобут рассказал о своем состоянии после освобождения

Анджей Почобут
Фото: PAP

Журналист сообщил, что после тюрьмы ему тяжело привыкать к свободе.

Экс-политзаключенный журналист Анджей Почобут, освобожденный в результате обмена 28 апреля, в соцсети X рассказал о своем состоянии.

«„Нет здоровых людей — есть плохо обследованные“. Но все лучше, чем я думал. Я постепенно привыкаю к свободе. Это совсем не так легко. Каждую ночь мне снится тюрьма, а ведь там ночных кошмаров у меня не было… теперь демоны внезапно набросились на меня. Что ж, такова жизнь», — написал Почобут, опубликовав фотографию из больницы.

Напомним, 28 апреля 2026 года на польско-беларусской границе произошел обмен заключенными по формуле «пять на пять». Среди тех, кто вышел на свободу из беларусской колонии, оказался журналист Анджей Почобут. За время заключения он потерял 20 кг веса.

В интервью Gazeta Wyborcza экс-узник рассказывал, что питание в колонии ему ограничивали, особенно во время помещения в ШИЗО.

