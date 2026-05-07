В Новополоцкой колонии умер осужденный за взятку директор сахарного завода 4 7.05.2026, 10:58

Дмитрий Егоров

Заключенного не освободили, несмотря на тяжелое заболевание.

В исправительной колонии №1 в Новополоцке умер заключенный — Дмитрий Егоров, бывший директор Скидельского сахарного завода. Об этом узнал «Флагшток» от одного из экс-политзаключенных из Гомельской области.

За получение взяток Егоров был осужден в 2021 году на 11 лет лишения свободы по так называемому «сахарному делу». По данным источника, у заключенного была онкология, его направляли в тюремную республиканскую больницу, но медики не смогли спасти жизнь мужчины.

«Не выпустили даже перед смертью, зная, что он умирает. Потому что с невыплаченными исками не освобождают, хотя по закону, смертельно больных можно выпускать», — отметил источник.

По его данным, 7 мая тело умершего планируют забрать из колонии.

В Беларуси не раз фиксировались случаи смертей в стенах колоний, однако общественность узнает об этом только через громкие истории. Статья 92 Уголовного кодекса содержит механизм освобождения от наказания при наличии тяжелых заболеваний, но выходит, что его использование является эпизодическим.

Новополоцкую ИК-1, где содержат также многих политических заключенных, называют одной из самых жестоких в Беларуси.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com