В Минске масштабно изменят движение транспорта 1 7.05.2026, 11:24

Чего ждать 9 мая.

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных 9 мая, в работу городского пассажирского транспорта будут внесены масштабные изменения, пишут «Минск-новости».

Движение у «Монумента Победы»

С 16:00 9 мая до окончания церемонии возложения венков и цветов к обелиску «Монумент Победы» будет ограничено движение по пр. Независимости в районе пл. Победы. В этот период трассы ряда маршрутов будут изменены.

Автобусы № 18, 26, 26а, 26д будут курсировать в объезд по ул. Захарова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Машерова, ул. Даумана (в обоих направлениях). Автобусы № 100, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1547-ТК, а также троллейбус № 22 поедут по следующей схеме: пр. Независимости — ул. Козлова — З. Бядули — Первомайская — Ульяновская — Свердлова — пр. Независимости.

Автобус № 115э проследует по аналогичному объездному кольцу, однако без выполнения остановок на изменяемом участке.

Маршрутные автобусы № 1152‑ТК в прямом направлении пойдут через ул. Кирова и Бобруйскую, а обратно — через ул. Свердлова и Ульяновскую, а № 1119‑ТК в прямом направлении будут следовать через пл. Я. Коласа, ул. В. Хоружей, Куйбышева, Я. Купалы, М. Богдановича на пр. Победителей. Обратный их путь будет организован через ул. Немигу, Куйбышева и пр. Машерова.

Автобус № 57 изменит направление на ул. Пулихова, Первомайскую, Ульяновскую, Бобруйскую, К. Цеткин и пр. Дзержинского.

Маршрутный автобус № 1400‑ТК и пригородный № 300Э направят в объезд через ул. Бобруйскую, Свердлова, Аранскую, пр. Партизанский, ул. Ванеева, Ваупшасова, Радиальную, Филимонова, после чего они выйдут на пр. Независимости. На этом участке остановки также выполняться не будут.

При этом ориентировочно с 12:00 остановки «Площадь Победы» и «Янки Купалы» отменят для всех видов транспорта.

Концерт у Дворца спорта

С 10:00 до 21:30 на площадке у Дворца спорта пройдет праздничная концертная программа. В этот период будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах № 1, 24, 69.

Кроме того, после завершения концерта и салюта (ориентировочно после 23:00) будет выведен резерв автобусов для оперативной перевозки гостей праздника.

В субботу с 8:00 остановка «Дворец спорта» для всех проходящих маршрутов будет отменена.

В случае ограничения движения по пр. Победителей в районе Дворца спорта вводятся дополнительные изменения:

автобусы № 1, 69, 119С, 1056-ТК, 1119‑ТК пойдут по пр. Победителей, Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Городской Вал и пр. Независимости. Для маршрута № 119С будут добавлены остановки «Романовская Слобода», «Городской вал», «Ст. м. «Фрунзенская», «Музей истории ВОВ». Остановка «Володарского» для них отменяется;

автобусы № 73 и 163 изменят маршрут через ул. Московскую, Л. Толстого и К. Цеткин, с движением по ул. Кальварийской и Романовской Слободе;

автобус № 91 от пр. Победителей направится по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе и Немиге.

Работа метрополитена

В День Победы столичная подземка перейдет на усиленный график:

на 1‑й и 2‑й линиях с 9:00 до 11:00 интервал движения поездов составит пять минут, с 11:00 до 00:00 — четыре минуты;

на 3‑й линии с 9:00 до 11:00 интервал движения поездов составит семь минут, с 11:00 до 00:00 — шесть минут.

Также предусмотрен резерв составов на случай резкого роста пассажиропотока.

