Одно из самых уязвимых мест Путина 4 Аббас Галлямов

7.05.2026, 11:58

Украинцы вбивают опасный для Кремля клин.

Как я и предполагал, украинцы будут вбивать клин между Москвой и российскими регионами, подчёркивая, что оборона первой осуществляется за счёт вторых. Было бы странно, если бы они этого не делали. Это одно одно из самых уязвимых мест путинского режима.

Единственная эффективная защита от данной линии атаки – регулярные визиты Путина в глубинку и публично озвучиваемые там решения о передаче каждому из посещаемых им субъектов новых систем ПВО. На такое российский президент, по-моему, неспособен. Мне кажется, он совершенно искренне считает, что защита граждан не входит в круг задач, которые должен решать президент страны. Его дело – бомбить врага, а как там дела у подданных – не его забота.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com