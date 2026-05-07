закрыть
7 мая 2026, четверг, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что едят кардиологи ежедневно?

2
  • 7.05.2026, 12:33
Что едят кардиологи ежедневно?

Врачи назвали проверенные продукты для здоровья сердца.

Ежедневное питание может существенно влиять на работу сердца, уровень холестерина и артериальное давление. Кардиологи рассказали, какие продукты регулярно едят сами и почему считают их полезными для сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Директор по профилактической кардиологии Института сердца Стоуни-Брук в Нью-Йорке Уильям Лоусон признался, что его любимым перекусом являются изюм и орехи. По словам врача, из-за постоянного рабочего ритма он выбирает простую и питательную пищу, которая помогает поддерживать энергию в течение дня.

Кардиолог объяснил, что такое сочетание может положительно влиять на уровень холестерина и артериальное давление, а также помогать уменьшать воспаление. Ненасыщенные жиры, которые содержатся в орехах, способствуют снижению уровня холестерина ЛПНП, а клетчатка в изюме может уменьшать усвоение жиров организмом.

Кроме этого, изюм содержит калий, а орехи — магний и L-аргинин. Эти вещества, по словам врача, поддерживают нормальное кровообращение и помогают контролировать давление. Грецкие орехи также являются источником омега-3 жирных кислот. Лоусон добавил, что такой перекус хорошо насыщает и помогает избегать переедания.

Доцент кафедры кардиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кристофер Ли рассказал, что почти ежедневно завтракает греческим йогуртом с фруктами и гранолой. Чаще всего он добавляет клубнику и бананы.

По словам врача, греческий йогурт содержит много белка и меньше углеводов, а также является источником пробиотиков. Кардиолог отметил, что пробиотики могут положительно влиять на здоровье сердца. Фрукты в составе такого завтрака обеспечивают организм клетчаткой и натуральными сахарами, а также помогают дольше сохранять чувство сытости.

Директор по спортивной кардиологии Института сердца Смидта в Сидарс-Синае Эли Фридман рассказал, что придерживается преимущественно растительного рациона, но ест рыбу. По его словам, день он обычно начинает с кофе и цельнозерновых хлопьев или йогурта.

В течение дня врач может съедать протеиновые батончики, йогурт и сэндвич с тунцом на цельнозерновом хлебе. На ужин он обычно выбирает рыбу или растительный белок, а также добавляет рис, картофель или макароны и овощи. Завершает день мятным чаем. В то же время кардиолог отметил, что в выходные позволяет себе пиццу или другую любимую пищу.

Врачи также дали несколько советов по ежедневному питанию для поддержания здоровья сердца. Они рекомендуют внимательно читать состав продуктов и избегать пищи с высоким уровнем обработки и большим количеством добавок и консервантов.

Во время приготовления пищи кардиологи советуют заменять сливочное масло на оливковое или рапсовое, а также выбирать обезжиренные или низкокалорийные молочные продукты.

Отдельно специалисты рекомендуют чаще добавлять в рацион овощи и нежирные источники белка. Вместо красного мяса они советуют выбирать курятину без кожи, лосось, фасоль или чечевицу.

Также кардиологи призывают внимательнее относиться к перекусам. Когда между основными приемами пищи появляется голод, они советуют есть фрукты, миндаль или фисташки, поскольку такие продукты помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и дольше оставаться сытыми.

Еще один совет касается потребления соли. Врачи рекомендуют вместо нее добавлять в блюда травы, специи, а также лимонный или лаймовый сок, чтобы уменьшить количество натрия в рационе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин