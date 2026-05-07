«Москва может стать зоной охоты для украинских дронов» 1 7.05.2026, 13:04

Александр Коваленко

ВСУ способны использовать ошибки Кремля.

Россия сорвала предложенное Украиной перемирие, продолжив удары по украинским городам. На этом фоне Путин спешно выстраивает вокруг Москвы «кольцо ПВО», стягивая туда системы из регионов перед парадом 9 мая.

Насколько реально украинским дронам и ракетам пробить эту систему и ударить по Москве или Подмосковью? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Прорвать эту эшелонированную ПВО вполне реально, это уже неоднократно демонстрировалось. Удары по Москве осуществлялись не один раз, поэтому в целом нет ни одной эшелонированной системы ПВО, которая давала бы 100-процентную гарантию защищенности.

Другой вопрос — насколько Украине важно использовать именно этот момент для удара по Москве и Московской области, в то время как другие области, регионы, федеральные округа и районы Российской Федерации оголены, остались без средств ПВО. Логичнее было бы бить по стратегическим объектам, объектам военно-промышленного комплекса, складам, аэродромам именно в этих регионах, которые значительно ослаблены.

Массированный ракетно-дроновый налет на 9 мая, с использованием этих «белых пятен» в ПВО — достаточно больших по площади «белых пятен» в воздушном пространстве РФ, — мне кажется, был бы более целесообразным, чем концентрация всего внимания на Москве и Московской области.

А если уже и концентрировать внимание на Москве, то исключительно для создания панического настроения на 9 мая: отправить энное количество дронов, чтобы сама по себе воздушная тревога звучала, чтобы был звук воздушной тревоги и, соответственно, было испорчено это «победобесное» настроение у самого Путина.

Плюс есть еще один интересный вариант. Да, мы можем максимально рационально и логично оценивать, что эффективнее сейчас было бы бить по регионам, которые ослаблены и остались без ПВО. Но, что самое интересное, Силы беспилотных систем последние месяцы устроили буквально охоту за российскими средствами ПВО в ближней и средней тыловой зоне. Практически каждый день уничтожаются или ЗРК «Тор-М2», или ЗРК «Бук», или другие системы именно этого эшелона.

И я абсолютно не исключаю сценарий, при котором город и область, где сегодня сосредоточено наибольшее количество ПВО в России, превратятся в зону для охоты. ВСУ могут просто устроить на 9 мая масштабную охоту за российскими системами ПВО, которые для нас фактически собрали в одном месте. Мы можем отправить на охоту за ними наши дроны. И это также будет довольно серьезным репутационным ударом по России.

— Как стягивание ПВО к Москве уже повлияло на фронт и удары ВСУ по другим объектам в России?

— ВСУ стали эффективнее использовать воздушное пространство временно оккупированных территорий для подлета и выхода на территорию самой Российской Федерации. Я даже не говорю об успешности ударов по российским объектам на временно оккупированных территориях, а говорю вообще об использовании материковой части Украины, которая пока находится под оккупацией, для транзита в воздушное пространство той же Ростовской области.

В Ростовскую область намного ближе лететь по территории Украины — через Донецкую, Запорожскую области, — чем огибать с Харьковской или Сумской областей через ту же Брянскую, Белгородскую, Курскую. Разные варианты есть.

То есть, конечно же, мы это сейчас ощущаем: эффективность работы и транзитных пролетов повысилась. И, конечно же, работа нашей авиации стала более интенсивной благодаря снижению рисков от российских средств ПВО в зоне боевых действий.

