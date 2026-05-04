Атака дронов на Москву: дрон взорвался недалеко от Кремля 4.05.2026, 7:37

2,866

Беспилотники прорвал ПВО столицы России.

В ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв из-за атаки беспилотника. Инцидент произошел за пять дней до запланированного парада 9 мая, пишет New Voice.

По сообщениям местных пабликов, неизвестный БпЛА попал в многоэтажку в районе улицы Мосфильмовской. Перед этим жители Подмосковья сняли на видео пролет дрона.

Украинский паблик Exilenova+ предположил, что дрон, который упал сегодня ночью в Москве, был ударным дроном типа FP-1. Эта информация пока не подтверждена. Также паблик опубликовал карту, на которой обозначено место падения БпЛА, Кремль и Государственный космический научно-производственный центр в Москве, одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что, по предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской.

По его словам, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Astra сообщает, что поврежденная многоэтажка находится в 6 км от Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com