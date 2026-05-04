Атака дронов на Москву: дрон взорвался недалеко от Кремля
- 4.05.2026, 7:37
Беспилотники прорвал ПВО столицы России.
В ночь на 4 мая в Москве прогремел взрыв из-за атаки беспилотника. Инцидент произошел за пять дней до запланированного парада 9 мая, пишет New Voice.
По сообщениям местных пабликов, неизвестный БпЛА попал в многоэтажку в районе улицы Мосфильмовской. Перед этим жители Подмосковья сняли на видео пролет дрона.
Украинский паблик Exilenova+ предположил, что дрон, который упал сегодня ночью в Москве, был ударным дроном типа FP-1. Эта информация пока не подтверждена. Также паблик опубликовал карту, на которой обозначено место падения БпЛА, Кремль и Государственный космический научно-производственный центр в Москве, одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что, по предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской.
По его словам, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Astra сообщает, что поврежденная многоэтажка находится в 6 км от Кремля.