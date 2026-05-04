Пашинян прощается с Россией 4.05.2026, 7:41

Европейские лидеры съезжаются на два беспрецедентных саммита в Армению.

Символизм этого события для страны с населением менее трех миллионов человек трудно переоценить: Армения является членом Евразийского экономического союза, созданного президентом России Владимиром Путиным, а на армянской территории расположена российская военная база, сообщает BBC.

В понедельник более 30 европейских лидеров и премьер-министр Канады примут участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Ереване.

Во вторник состоится первый в истории двусторонний саммит ЕС-Армения, в котором примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Армения в значительной степени зависит от России в плане энергоресурсов. Она закупает российский газ по льготным ценам — об этом Путин специально упомянул во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву 1 апреля.

Он отметил, что Россия продает газ Армении по цене 177,5 долларов за 1000 кубометров, тогда как в Европе он стоит 600 долларов.

«Разница большая, она значительная», — сказал российский президент.

Как страна, настолько встроенная в орбиту России, оказалась принимающей стороной для большинства европейских лидеров?

Переломным моментом стала война 2023 года между Арменией и соседним Азербайджаном.

Тогда Азербайджан начал молниеносную военную операцию с целью завершить захват Нагорного Карабаха, изгнав оттуда более 100 000 этнических армян. Россия, имевшая на месте миротворцев, осталась в стороне.

Ранее вторжения Азербайджана на территорию Армении также оставались без ответа со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемой Россией.

«Мы поняли, что существующая архитектура безопасности не работает», — заявил BBC Саргис Ханданян, председатель комитета по международным отношениям Национального собрания Армении.

Годом ранее ЕС выступил посредником в заключении соглашения о признании границ, в рамках которого он развернул гражданскую миссию по наблюдению.

«Физическое присутствие Европейского союза изменило восприятие наших граждан», — сказал Ханданян. «Мы поняли, что у населения есть спрос на более тесные отношения с ЕС», — добавляет он.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в ЕС.

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном также ускорился.

В августе лидеры двух стран подписали в Белом доме историческое соглашение, направленное на прекращение многолетнего конфликта.

Там же они объявили о запуске «Маршрута Трампа» для международного мира и процветания — крупного транспортного коридора, который пройдет вдоль границы Армении с Ираном и соединит регион с европейскими рынками.

Однако мирный процесс между двумя соседними странами по-прежнему остается неустойчивым, а сближение Европы с Арменией обернулось для нее дипломатическими издержками.

На прошлой неделе парламент Азербайджана проголосовал за приостановку отношений с Европарламентом в связи с резолюцией евродепутатов, призывающей обеспечить право на возвращение армян Нагорного Карабаха, бежавших в 2023 году, а также освободить армянских заключенных, удерживаемых Баку.

Тем временем Москва с нескрываемым раздражением наблюдает за все более теплыми отношениями Армении с ЕС.

Во время встречи в Кремле Путин усмехнулся, когда Пашинян хвастался свободами в своей стране.

«Социальные сети в Армении на 100 % свободны, без каких-либо ограничений», — сказал он российскому лидеру. В России все крупные западные платформы заблокированы.

Однако Путин напомнил Пашиняну, что его стремление вступить в ЕС несовместимо с членством в Евразийском экономическом союзе.

«Невозможно одновременно входить в таможенный союз с Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом», — сказал российский президент, добавив, что это «просто невозможно по определению».

Всего за несколько дней до саммита ЕПС Россия ввела запрет на импорт армянской минеральной воды.

«Это типичный пример того, как действуют гибридные угрозы», — говорит Артур Папян из организации CyberHUB-AM, которая занимается мониторингом информационного пространства Армении.

Он отметил, что за проевропейскими заявлениями высокопоставленных чиновников или визитами в Брюссель часто следовали решения о задержании армянских грузовиков на грузино-российской границе, а также угрозы со стороны хакеров об атаках на правительственные сайты.

В прошлом месяце ЕС одобрил новую гражданскую миссию в Армении на ближайшие два года, призванную противодействовать российской дезинформации, кибератакам и незаконным финансовым потокам, в частности в преддверии парламентских выборов в Армении, которые состоятся в июне.

Она создана по образцу аналогичной миссии ЕС в Молдове, которая появилась перед выборами 2025 года, в результате которых проевропейские силы в Кишиневе сохранили власть.

«Я изучил эти случаи, особенно случаи в Молдове и Румынии, а также в Украине, — сказал Папян. — Я вижу, что здесь прослеживаются общие тактики и технологические процессы».

В январе его команда зафиксировала массовую атаку на WhatsApp, в результате которой, по оценкам, были взломаны несколько сотен тысяч учетных записей. По его словам, этот мессенджер широко используется министрами и государственными чиновниками.

В ходе отдельной операции хакеры создали поддельный аккаунт в приложении Signal, выдав себя за посла ЕС в Армении Василиса Марагоса, и пригласили руководителей НПО на фальшивую конференцию, посвященную отношениям между Арменией и ЕС.

Ссылка для регистрации выглядела достоверно. Даже опытные сотрудники организаций гражданского общества попались на эту уловку. Когда удалось отследить источник атаки, IP-адреса указали на российский город Зеленоград, расположенный к северо-западу от Москвы.

Накануне саммитов в Ереване Папян сообщил, что только за одно утро он насчитал шесть или семь всплесков активности в Telegram, продвигающих одну и ту же идею: что эти мероприятия знаменуют для Армении точку невозврата и что Россия накажет страну за их проведение.

«Демократические институты Армении функционируют и добились реального прогресса, но на них оказывается давление», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, принимающий участие в саммитах.

Его главными опасениями в преддверии июньских выборов в Армении были иностранное вмешательство, дезинформация и политическая поляризация в интернете.

По его словам, у Армении есть некоторые правовые инструменты для противодействия этим угрозам, но, как и во многих других странах, «они пока не в полной мере соответствуют масштабам и сложности угрозы».

В то время как европейские лидеры отправляются в Ереван с обещаниями о создании гражданских миссий и либерализации визового режима в ближайшие два года, никаких конкретных сроков вступления в ЕС, обязательств в сфере обороны или планов по замещению российского газа пока не определено.

Без таких твердых обязательств «балансирование» Армении между Россией и Западом далеко не завершено.

