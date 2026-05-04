4 мая 2026, понедельник, 9:05
ISW: Это произошло впервые с 2024 года

  • 4.05.2026, 8:19
  • 4,252
Россия потеряла больше территорий, чем захватила.

В апреле 2026 года российские войска впервые с момента украинской операции в Курской области в августе 2024 года зафиксировали чистые территориальные потери на фронте. Об этом говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW) от 2 мая.

По оценке аналитиков, за месяц Россия утратила контроль примерно над 116 км² территории. При этом в расчёты не включены районы, куда российские силы могли лишь временно продвинуться без установления полного контроля.

Эксперты ISW отмечают, что темпы наступления российской армии последовательно снижаются с ноября 2025 года. Среди причин называются активные контратаки Украины, удары по целям на средней дальности, ограничение использования российских подразделений спутниковых терминалов Starlink, а также внутренние трудности, усугублённые ограничениями работы Telegram в России.

В целом за период с ноября 2025 года по апрель 2026-го российские силы заняли около 1 443 км², что заметно меньше по сравнению с 2 368 км² за аналогичный промежуток годом ранее.

Также существенно снизилась среднесуточная скорость продвижения: в первые четыре месяца 2026 года она составила около 2,9 км² в день против 9,76 км² за тот же период 2025 года.

Отдельно в отчёте подчёркивается, что с осени 2025 года российская армия всё чаще применяет тактику малых групп, проникающих на позиции противника. Это усложняет сопоставление с предыдущими периодами, поскольку такие действия не всегда означают установление устойчивого контроля над территорией.

