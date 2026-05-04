Нефть уже не спасает 1 4.05.2026, 9:01

Путин решил наполнить госбюджет за счет беднейшего региона России.

Путин подписал закон о создании шестой в стране-агрессоре игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в 2025 году получила рекордные 8,2 трлн рублей дефицита.

Как говорится в материале The Moscow Times, казино появятся в Республике Алтай вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского и Приморского краев.

Новые казино разместятся на территории горнолыжного курорта Манжерок, который принадлежит Сбербанку (его курирует глава банка Герман Греф). Инициативу открытия игорной зоны на Алтае выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места.

В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету: в прошлом году федеральная казна получила 5,6 трлн рублей дефицита (впятеро больше изначального плана), а «дыра» в регионах стала рекордной — 1,5 трлн рублей.

Глава ведомства Антон Силуанов предложил Путину снять запрет на работу онлайн-казино, создать Единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федбюджет мог бы собирать 100 млрд рублей ежегодно.

Республика Алтай — один из беднейших российских регионов, где доходы ниже прожиточного минимума имеют 13,8% населения.

