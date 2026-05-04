Белгидромет рассказал, стоит ли сажать картошку 4.05.2026, 9:29

Лучше немного подождать.

Белорусам, которые собирались начинать посадку картофеля, стоит немного повременить. Как сообщила в эфире телеканала СТВ начальник службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина, почва после холодного периода ещё недостаточно прогрелась.

По её словам, температура на глубине около 10 сантиметров пока ниже уровня, необходимого для высадки картофеля. Поэтому аграриям рекомендуется дождаться более тёплых условий, чтобы обеспечить нормальное прорастание клубней.

Прохладная погода также замедляет развитие других сельскохозяйственных культур. У озимых сейчас важный этап — выход в трубку и формирование колоса, когда растениям особенно важно активно набирать силу. Однако низкие температуры мешают полноценному усвоению питательных веществ.

Сложности наблюдаются и с яровыми культурами. Из-за холода увеличился период от посева до появления всходов — он уже превышает две недели. В дальнейшем это может отрицательно сказаться на росте и урожайности растений.

