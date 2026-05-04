Белорусы в шоке от лихачей на российских номерах 3 4.05.2026, 10:43

Превышают скорость, подрезают и включают дальний свет.

На майские праздники в нашу страну традиционно приезжает много туристов из РФ. Не стал исключением и этот год. Белорусы пишут в соцсетях, что гостей из соседней страны легко отличить по манере вести себя на дорогах. Об одном из таких случаев рассказала в Threads минчанка под ником nataliatus.

«Передаю привет водителям-гостям из РФ, который приехали в Минск на выходные, — пишет она. — Особенно индивиду на болотной BMW, который по МКАД, где 90 едет 120-130 км/ч и ускоряется при перестроении, еще светит своим дальним. Подрезает других. Счастливой дороги сами знаете куда таким».

Белорусы в комментариях под постом поделились своим опытом общения с российскими водителями на дорогах. Сайт Charter97.org приводит некоторые ответы:

— Давно никто не светил дальним, кроме авто на русских номерах. Перестала съезжать, пусть взлетает, если срочно.

— Ехали, слава Богу, не ночью. После 15.00 из Полоцка в Глубокое. И кто, вы думаете, обгонял нас на чудесных поворотах за Ветрино? Дорогие россияне! Прямо «Формула-1» майского разлива. На десятикилометровом участке с контролем скорости 90 км я прям злобно протирала руки! Ни один россиянин скорость со 120 не снизил.

— В России все так ездят, они просто привыкли. Мне после России в Беларуси тоже все казались очень медленными.

