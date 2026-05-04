Дрон упал в 6 километрах от Кремля: военный разобрал утреннюю атаку на Москву
- 4.05.2026, 10:56
Атаки дронов повлияют на празднование 9 мая.
Украинские дроны атаковали Москву, что наглядно демонстрирует несостоятельность российской ПВО защитить даже столицу. Системы, расставленные на крышах высокоэтажек, оказались малоэффективными, а москвичи массово бегут из города.
Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил «24 Каналу», что российская пропаганда может найти тысячи объяснений, но там, где пролетел дрон – завтра может прилететь ракета.
Насколько атаки дронов повлияют на празднование 9 мая в России?
- Парад на 9 мая уже не будет триумфом – это марш позора и страха. Хотели символов – получат, но не те. Россияне всегда будут помнить, как накануне 9 мая тянули ПВО в Москву и все равно получили массовый прилет дронов. Московские аэропорты сейчас переполнены: москвичи любым способом пытаются покинуть город до праздника, – сказал Тимочко.
По словам эксперта, россияне сами виноваты, что дроны прилетают в их высотки, потому что показывали, как из элитных домов в Москва-Сити управляли дронами для ударов по Украине. Потом спохватились, но доказательства уже зафиксированы. Поэтому здания, где могут работать операторы дронов, разведчики и научно-технические центры, являются законными военными целями.
После этих ударов количество иностранных политиков, готовых приехать на парад, еще больше сократится. Потому что ПВО, которую годами строили вокруг столицы, показала некий результат. В то же время экономические убытки для Москвы значительны. Атаки отпугивают иностранный бизнес и усиливают внутреннее недоверие среди населения.
- Если бы россияне действительно помнили жертвы тоталитаризма, то не начали бы эту войну. Но для тоталитарных режимов война – способ самовыживания. Пропаганда уже готовит оправдания: скажут, что это проверка ПВО, потом – что монтаж, а потом – что это не дрон, а бочка с апельсиновым соком, которая сорвалась и выбила окно. Но факт остается, и последствия от ракеты будут значительно серьезнее, – объяснил Тимочко.
По данным OSINT-анализа издания Astra, расстояние от Кремля до дома, поврежденного дроном, составляет примерно 6 километров по прямой. Похожий показатель демонстрирует и Google Maps при построении пешего маршрута между этими точками. Так что, если брать именно прямое расстояние, оно, вероятно, и составляет около 6 километров.