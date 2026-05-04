Что стоит за слухами о заговоре Шойгу 1 Аббас Галлямов

4.05.2026, 11:36

Аббас Галлямов

Экс-глава Минобороны РФ — сбитый летчки.

Со ссылкой на европейские разведки западные СМИ пишут, что Шойгу готовит военный переворот. Выглядит это, конечно, фантастически. Чтобы решиться на такое, нужно верить в себя и свои силы, а в случае с Шойгу откуда этой уверенности взяться? Сначала его унизили ВСУ, потом морально уничтожил Пригожин, а под занавес добили чекисты. Мне кажется, что он раздавленный человек, да и Путину страшно благодарен, – тот не дал окончательно стереть генерала в порошок и даже синекуру ему определил – в Совбез отправил.

Но даже если предположить, что Шойгу способен на авантюру, то кто войдёт с ним в коалицию? В элитах бывшего министра воспринимают как «сбитого лётчика», а с такими связываться не любят: «Стать участником возглавляемого им заговора, чтобы он всё дело завалил? Нет уж, увольте».

Мне кажется, что обсуждаемые слухи есть отражение работы Белоусова. Его интерес очевиден: чем хуже Путин и его окружение будут относиться к бывшему министру обороны, тем больше своих грехов можно будет на него списать. ФСБшники тоже не прочь «добить гадину». Это их профессиональная привычка: уж если они начали против кого-то работать, то надо его обязательно посадить. Дело чести, так сказать, да и остальные должны понимать, что когда чекисты берутся за кого-то, то пощады не жди.

Аббас Галлямов, Telegram

