4 мая 2026, понедельник, 14:11
В Беларусь идут майские грозы

  4.05.2026, 12:57
Объявлен желтый уровень опасности.

На ближайшие дни в Беларуси прогнозируется неустойчивая и жаркая погода, в связи с чем Белгидромет объявил желтый уровень опасности на 5 мая.

Вот подробный прогноз на начало мая:

5 мая (вторник): В некоторых регионах страны прогремят грозы. В дневные часы по югу республики ожидается сильная жара — столбики термометров поднимутся до +30°С.

6 мая (среда): Сохранится переменная облачность. В отдельных районах возможны непродолжительные дожди и грозовые разряды. Температурный фон днем составит от +21°С до +29°С.

7 мая (четверг): Ночью осадки будут носить локальный характер, однако днем дожди охватят большую часть территории страны. Местами вновь прогнозируются грозы. Ожидается значительный температурный контраст: от +13°С в северо-западных районах до +28°С по юго-востоку.

