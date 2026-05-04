Европейская разведка: Шойгу может готовить госпереворот в РФ 7 4.05.2026, 9:33

Фото: Getty Images

Путин боится покушения.

Экс-министр обороны России Сергей Шойгу «ассоциируется с риском попытки госпереворота, поскольку сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании». Об этом говорится в докладе разведки неназванной европейской страны. Документ был передан в редакции нескольких СМИ. Среди них американский телеканал CNN, издание Financial Times и российские «Важные истории».

В документе утверждается, что с начала марта 2026 года Кремль и Владимир Путин обеспокоены утечкой чувствительной информации, а также риском заговора или попытки переворота против президента России. В частности, он опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты.

Авторы доклада заявили, что бывший министр обороны России, нынешний секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сохранил «значительное влияние в военном командовании» и «ассоциируется с риском попытки госпереворота».

В докладе не содержится доказательств в поддержку обвинений против Шойгу, которого ранее считали очень близким к Путину. Учитывая, что публикация документа может быть направлена на дестабилизацию Кремля, примечательно, что европейская разведка одновременно фактически предупреждает Кремль о возможном государственном перевороте, обратил внимание телеканал CNN.

Из-за угрозы Кремль усилил меры личной безопасности вокруг Путина, установив системы наблюдения в домах ближайших сотрудников. Посещающие президента России должны проходить двойную проверку, а сотрудники из ближайшего окружения могут использовать только телефоны без доступа в интернет.

Кроме того, Федеральная служба охраны (ФСО) существенно сократила список мест, которые регулярно посещает Путин, он также «часто укрывается в модернизированных бункерах», где «может работать неделями, тогда как российские СМИ продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы».

Также в докладе отмечается, что в отдельных районах Москвы периодически отключаются коммуникационные сети, а сотрудники ФСО проводят масштабные проверки с использованием кинологических подразделений и размещаются вдоль Москвы-реки, чтобы оперативно реагировать на возможные атаки беспилотников.

Информация об усилении мер безопасности вокруг Путина появилась через несколько дней после того, как Кремль объявил об изменении формата парада 9 мая, отменив демонстрацию военной техники, пишет «Агентство».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com