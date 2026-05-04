CNN: Большую часть времени Путин проводит в бункерах 1 4.05.2026, 10:18

1,516

Диктатор опасается госпереворота.

В частности, в домах лиц, приближенных к Путину, устанавливают системы наблюдения, а персоналу - от поваров до фотографов - запретили пользоваться общественным транспортом. Все посетители проходят двойные проверки, а сотрудники рядом с диктатором могут пользоваться только телефонами без доступа к интернету, пишет CNN со ссылкой на отчет европейской разведки.

Такие меры усилили после ликвидации высокопоставленного генерала в конце 2025 года, что обострило напряжение среди силовых структур РФ.

Путин существенно ограничил свои передвижения, отказавшись от регулярных визитов в традиционные резиденции в Московской области и на Валдае. Также в этом году он практически не посещал военные объекты, а Кремль все чаще использует заранее записанные видеообращения вместо публичных поездок.

По данным источников, российский лидер значительную часть времени проводит в модернизированных защищенных объектах, в частности в бункерах на территории Краснодарского края.

Согласно отчету, с марта 2026 года Кремль серьезно усилил обеспокоенность рисками внутреннего заговора или попытки государственного переворота. Особую тревогу вызывает возможность покушения с применением дронов, в частности со стороны представителей российских элит.

Отдельно упоминается Сергей Шойгу, которого связывают с потенциальными рисками для стабильности власти из-за его значительного влияния в военной среде, хотя конкретных доказательств этих предположений не приводится.

На фоне затяжной войны против Украины Россия продолжает нести серьезные потери - по западным оценкам, ежемесячно речь идет о десятках тысяч убитых и раненых. Экономическое давление, перебои в функционировании инфраструктуры крупных городов и растущее недовольство среди элит усугубляют внутреннюю нестабильность.

Кремль также не забыл о событиях 2023 года, когда Евгений Пригожин организовал восстание с походом на Москву, что стало одним из самых серьезных вызовов власти Путина.

В отчете также упоминаются конфликты между силовыми структурами. После убийства генерал-лейтенанта в конце 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов резко раскритиковал главу ФСБ Александра Бортникова за провалы в сфере безопасности.

В ответ Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, поручив ей дополнительную охрану еще десяти высокопоставленных военных командиров.

Усиление мер безопасности также повлияло на проведение парада 9 мая в Москве. По словам Дмитрия Пескова, в этом году мероприятие пройдет без демонстрации тяжелой техники из-за рисков ударов и угроз безопасности.

Федеральная служба охраны, отвечающая за безопасность президента РФ, после пандемии еще больше усилила изоляцию Путина: строгий контроль контактов, защищенные помещения, бункеры, бронированный транспорт и специализированное оборудование, включая средства защиты от FPV-дронов, стали ключевыми элементами его личной безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com