«Увидела российские номера, и все стало понятно»3
- 29.04.2026, 15:21
- 3,758
У них культуры не было и уже не будет.
Белорусы уже не удивляются отношению туристов из России к соблюдению ПДД. Впечатлениями от парковки одного из них поделилась в Threads пользовательница прд ником ankonyok.
«Минск. Подумала, может случилось что—то. Потом увидела номера и поняла, что это просто наглость», — написала она под опубликованными фото.
Пост собрал сотни коммениариев за несколько часов. Сайт Charter97.org приводит самые популярные из них:
— А, так это братья младшие с востока. Они культуре не обучены.
— Они никогда не поймут!
— Сегодня на «Короне» ищу парковку, все переполнено, пустуют только пару мест для инвалидов. И на одном инвалидном стоит машина без значка. Сначала удивилась, но потом увидела российские номера, и все стало понятно.
— Гоните этих туристов! А то придут «освобождать русскоязычных», история знает случаи.
— Из разряда «пусти козла в огород».
— Через весь борт написать «переставь меня».
— А потом они спрашивают почему их не хотят видеть в Беларуси.
— Нахальству нет предела. Имперцы. Достали уже.
— У них культуры не было и уже не будет!
— Эвакуатор — и на платную стоянку, там пускай учится парковаться.