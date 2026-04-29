«Увидела российские номера, и все стало понятно» 3 29.04.2026, 15:21

Иллюстративное фото

У них культуры не было и уже не будет.

Белорусы уже не удивляются отношению туристов из России к соблюдению ПДД. Впечатлениями от парковки одного из них поделилась в Threads пользовательница прд ником ankonyok.

«Минск. Подумала, может случилось что—то. Потом увидела номера и поняла, что это просто наглость», — написала она под опубликованными фото.

Пост собрал сотни коммениариев за несколько часов. Сайт Charter97.org приводит самые популярные из них:

— А, так это братья младшие с востока. Они культуре не обучены.

— Они никогда не поймут!

— Сегодня на «Короне» ищу парковку, все переполнено, пустуют только пару мест для инвалидов. И на одном инвалидном стоит машина без значка. Сначала удивилась, но потом увидела российские номера, и все стало понятно.

— Гоните этих туристов! А то придут «освобождать русскоязычных», история знает случаи.

— Из разряда «пусти козла в огород».

— Через весь борт написать «переставь меня».

— А потом они спрашивают почему их не хотят видеть в Беларуси.

— Нахальству нет предела. Имперцы. Достали уже.

— У них культуры не было и уже не будет!

— Эвакуатор — и на платную стоянку, там пускай учится парковаться.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com