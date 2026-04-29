В Москве перед 9 мая заглушат всю мобильную связь 29.04.2026, 15:59

Россия опасается удара дронов.

Российские власти готовятся ограничить всю мобильную связь в Москве перед парадом Победы 9 мая, сообщили BBC два осведомленных источника. По их данным, «более мощные», чем прежде, ограничения планируется ввести 5, 7 и 9 мая. Они затронут отправку СМС и даже «белые списки» ресурсов, которые должны быть доступны во время отключения мобильного интернета. Предполагается, что связь будут «глушить» не только в центре Москвы, но и в пределах МКАД.

До этого власти отключили мобильный интернет в Москве в начале марта. В общей сложности шатдаун длился три недели и закончился 24 марта. В Кремле заявляли, что мера связана с вопросами «безопасности» и продлится столько, сколько власти сочтут нужным. Преимущественно ограничение затронуло центр города, но в ряде районов у пользователей открывались сайты из «белого списка». На этом фоне москвичи и гости столицы резко увеличили покупки атласов и путеводителей, а также раций, пейджеров и других альтернативных средств связи. Кроме того, существенно вырос обмен СМС и трафик голосовой связи. По оценке источника «Коммерсанта» на IT-рынке, ущерб от отключения интернета в Москве оценивался примерно в 1 млрд руб. в день.

Накануне, 28 апреля, Минобороны РФ заявило, что в параде Победы на Красной площади 9 мая не будет участвовать колонна военной техники. Это произойдет впервые с 2007 года, когда состоялся последний парад без техники. С 2008 года ракетные комплексы РВСН, бронемашины и танки ежегодно проезжали по Красной площади.

