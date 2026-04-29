Уроженец Гомельской области пошел воевать за Россию и через неделю пропал без вести

Уроженец Гомельской области пошел воевать за Россию и через неделю пропал без вести2
- 29.04.2026, 16:49
На фронт он попал из колонии.
Уроженец деревни Заречье Рогачевского района Максим Кречун пошел воевать на стороне России и через неделю пропал без вести во время штурма в Купянском районе в сентябре 2025 года, об этом пишет издание «Флагшток».
Кречун попал на фронт буквально 31 августа 2025 года — прямиком из российской колонии. Там, по данным Флагштока, он отбывал срок в 10 лет заключения за торговлю наркотиками. До этого также был судим по статье за хранение наркотиков.
Журналисты выяснили у знакомых мужчины, что он до сих пор числится пропавшим. Его не нашли ни живым, ни мертвым. Есть вероятность, что он оказался в плену.
Воюет на стороне РФ и брат Максима, Иван. Судя по соцсетям — в составе 10-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.