Российский Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции 29.04.2026, 17:56

Ключевая ставка может снизиться до 12–13%.

Сбербанк РФ понижает свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году и повышает прогноз по инфляции. Об этом сообщил журналистам зампред правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов, пишет РБК.

Оценка темпов роста реального ВВП по итогам 2026 года снижена с 1–1,5 до 0,5–1%. Как пояснил Скворцов, прогноз пересмотрен с учетом наблюдаемой динамики ВВП и других макроэкономических показателей.

Что касается инфляции на конец года, то, по прогнозу банка, она составит не 5–6%, а 6–6,5%.

Банк также ожидает, что на фоне сохранения проинфляционных рисков Банк России сохранит осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики до конца года, продолжил топ-менеджер. Он привел внутренние оценки Сбербанка, согласно которым к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12–13%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com