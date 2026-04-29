Российский Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции
- 29.04.2026, 17:56
Ключевая ставка может снизиться до 12–13%.
Сбербанк РФ понижает свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году и повышает прогноз по инфляции. Об этом сообщил журналистам зампред правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов, пишет РБК.
Оценка темпов роста реального ВВП по итогам 2026 года снижена с 1–1,5 до 0,5–1%. Как пояснил Скворцов, прогноз пересмотрен с учетом наблюдаемой динамики ВВП и других макроэкономических показателей.
Что касается инфляции на конец года, то, по прогнозу банка, она составит не 5–6%, а 6–6,5%.
Банк также ожидает, что на фоне сохранения проинфляционных рисков Банк России сохранит осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики до конца года, продолжил топ-менеджер. Он привел внутренние оценки Сбербанка, согласно которым к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12–13%.