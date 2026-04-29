Рост цен на автомобили в России превысил 200% за 12 лет 1 29.04.2026, 18:12

Резкий рост цен начался в 2015 году.

За последние 12 лет автомобили в России подорожали более чем втрое, подсчитал гендиректор аналитической компании «Автостат» Сергей Целиков. Резкий рост цен начался в 2015 году. Целиков напоминает, что еще в 2014-м против России начали вводить санкции, а в конце того же года произошла девальвация рубля. Вторым мощным периодом подорожания стала пандемия 2020–2021 годов. Тогда сбои в глобальных цепочках поставок привели к дефициту автомобилей во всем мире, передает The Moscow Times.

Начало войны в Украине в 2022 году стало третьим этапом роста. По словам Целикова, кардинально изменилась структура рынка: поставки привычных для России брендов прекратились, их остатки резко подорожали, а на смену пришли китайские модели.

Теперь текущая средняя цена нового автомобиля составляет 3,79 млн рублей, а в 2014 году она составляла 1,2 млн рублей. За 12 лет новые машины подорожали, таким образом, на 216%. Целиков уточняет, что расчет сделан по средним ценам на трех площадках объявлений. Автомобили с пробегом за тот же период подорожали на такую же сумму — 210%. По словам эксперта, динамика цен на вторичном рынке повторяет цены на новые машины с отставанием до полутора лет.

В последние два года цены на новые автомобили и машины с пробегом стабилизировались. По мнению Целикова, рынок подошел к пределу, при котором рост цен уже упирается в покупательскую способность. «Следующим толчком к росту цен станет очередная девальвация рубля. Поскольку валютная составляющая в цене автомобиля очень высока. Даже в автомобилях российской сборки. Но в нынешней ситуации рубль крепок как никогда», — отметил он.

В прошлом году Целиков также подсчитывал, что с конца 2021 года цены на основные модели «АвтоВАЗа» выросли в среднем на 72%, а на китайские марки в России — вдвое. Это вдвое выше накопленной за тот же период инфляции (36%). Как отмечал президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин, новый автомобиль становится все менее доступным для населения: если в 2014 году на его покупку хватало 30 средних зарплат, то сейчас требуется более 40. По прогнозу ассоциации, к 2030 году новые автомобили могут быть доступны лишь 5–7% населения.

