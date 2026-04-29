За год в Беларуси застрелили 88 зубров 2 29.04.2026, 19:12

За последние пять лет количество убитых животных удвоилось.

За 2025 год в Беларуси, по данным Белстата, во время охоты было убито 88 зубров. При этом количество этих добытых животных растет ежегодно после 2021 года, когда охоту на них разрешили. За последние пять лет количество убитых зубров примерно удвоилось, пишет издание «Белорусы и рынок».

Также в стране растет охота и на других копытных животных — оленей, лосей и косуль. Это связывают с тем, что их все больше разводят в охотничьих хозяйствах.

Отдельно упоминается охота на кабана, которая поддерживается государством в рамках санитарной политики через систему выплат. Количество отстрела этого вида животных сильно колебалось в последние годы, но в 2025 году снова возросло.

Также в Беларуси также очень высокий уровень отстрела волков — фактически почти равный их общей численности. В то же время оленей отстреливается около 18% от их численности.

Параллельно с этим увеличивается площадь охотничьих угодий, которая в 2025 году составила 17,3 миллиона гектаров. Наибольшая их часть в Витебской и Минской областях.

Доходы охотничьих хозяйств в 2025 году составили 52,6 миллиона рублей, основная часть которых приходится на продажу путевок и разрешений на охоту.

