Памятник Тадеушу Костюшко в Швейцарии будет стоять на белорусском валуне 29.04.2026, 19:38

Инициатива MALDZIS вместе со швейцарским благотворительным фондом Марии Магдалены Радзивилл сделали новый фундамент и мемориальную табличку для памятника Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне.

Фундамент был создан из белорусского валуна. Обработкой камня и изготовлением информационной таблички занимались в Минске.

Проект был реализован на частные средства белорусских жертвователей: Максима Богрецова, Филиппа Дайнеко и меценатки, пожелавшей остаться неназванной.

Памятник Костюшко в Швейцарии был поставлен в 2017 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com