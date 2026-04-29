Памятник Тадеушу Костюшко в Швейцарии будет стоять на белорусском валуне
- 29.04.2026, 19:38
Обработкой камня и изготовлением информационной таблички занимались в Минске.
Инициатива MALDZIS вместе со швейцарским благотворительным фондом Марии Магдалены Радзивилл сделали новый фундамент и мемориальную табличку для памятника Тадеушу Костюшко в швейцарском Золотурне.
Фундамент был создан из белорусского валуна. Обработкой камня и изготовлением информационной таблички занимались в Минске.
Проект был реализован на частные средства белорусских жертвователей: Максима Богрецова, Филиппа Дайнеко и меценатки, пожелавшей остаться неназванной.
Памятник Костюшко в Швейцарии был поставлен в 2017 году.