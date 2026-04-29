Украинские дроны подбили два российских вертолета в Воронежской области 14 29.04.2026, 20:10

Видеофакт.

В Воронежской области России украинские беспилотники 29 апреля нанесли удары по площадке, где находились военные вертолеты. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. («Мадьяр»).

Поражение осуществили пилоты сводных экипажей 429‑й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» и 43‑й отдельной артиллерийской бригады вместе с Центром специальных операций СБУ «Альфа».

Утверждается, что в результате атаки были повреждены два вертолета — Ми-28 и Ми-17. В тот момент там проводились заправка и техническое обслуживание нескольких машин. Площадка находится в 150 километрах от линии фронта.

Также сообщается, что в результате удара погиб по меньшей мере один российский военнослужащий, который обслуживал технику.

«Мадьяр» заявил, что удары были нанесены в заднюю часть двигательного отсека вертолетов, когда они находились на площадке.

