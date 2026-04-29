закрыть
29 апреля 2026, среда, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны подбили два российских вертолета в Воронежской области

14
  29.04.2026, 20:10
  • 3,708
Украинские дроны подбили два российских вертолета в Воронежской области

Видеофакт.

В Воронежской области России украинские беспилотники 29 апреля нанесли удары по площадке, где находились военные вертолеты. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. («Мадьяр»).

Поражение осуществили пилоты сводных экипажей 429‑й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» и 43‑й отдельной артиллерийской бригады вместе с Центром специальных операций СБУ «Альфа».

Утверждается, что в результате атаки были повреждены два вертолета — Ми-28 и Ми-17. В тот момент там проводились заправка и техническое обслуживание нескольких машин. Площадка находится в 150 километрах от линии фронта.

Также сообщается, что в результате удара погиб по меньшей мере один российский военнослужащий, который обслуживал технику.

«Мадьяр» заявил, что удары были нанесены в заднюю часть двигательного отсека вертолетов, когда они находились на площадке.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов