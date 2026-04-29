Мерц готовился к встрече с Трампом по его перепалке с Зеленским в Белом доме 1 29.04.2026, 20:21

2,202

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ рассказал детали.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готовился к напряженным встречам с президентом США Дональдом Трампом, в том числе изучая его перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в февраля 2025-го.

Об этом Мерц рассказал в опубликованном 29 апреля интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Конечно. Я настраиваюсь на своих собеседников», — сказал канцлер в ответ на вопрос журналиста по поводу подготовки встречи с Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Кроме того, Мерц согласился с утверждением интервьюера, что в эпоху второго президентского срока Трампа «быть канцлером особенно сложно».

«Можно и так сказать. (…) Я объяснил Дональду Трампу, почему мы считаем войну в Иране ошибкой. Тем не менее я стараюсь поддерживать хорошие личные отношения с американским президентом. Пока что это удается», — сказал канцлер ФРГ.

По словам Мерца, он старается наиболее резонансные темы, к примеру критику Трампа по поводу Испании, обсуждать с президентом США в формате «за закрытыми дверями».

«Я не начинаю обсуждать перед прессой в Овальном кабинете Испанию или Великобританию. Я сказал президенту за закрытыми дверями, что обе страны являются надежными партнерами по НАТО, которых мы не должны терять. (…) Я с самого начала говорю себе, что в такой атмосфере нет смысла вести спорную дискуссию. Я смотрел на тех, кто так поступал и оказался не в лучшей ситуации», — подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com