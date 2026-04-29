В Беларуси проверили магазины спортпита 29.04.2026, 20:38

Нарушения были везде.

В Беларуси провели проверку магазинов, где продают биологически активные добавки (БАДы) и спортивное питание. Итоги оказались неутешительными, сообщает МАРТ.

Специалисты ведомства нашли нарушения на каждом объекте. Где-то они были не столь существенными, вроде отсутствия информации о книге замечаний и предложений и недоведения до покупателей информации о продавце.

Но большинство попалось на довольно серьезных вещах. В 65% объектов на полках были продукты с истекшим сроком годности (на некоторые товары он закончился полгода назад).

В двух магазинах в Бресте было снято с реализации более 130 наименований просроченного спортивного питания примерно на 6000.

Торговый объект в Гродно тоже торговал «просрочкой». С полок убрали 15 наименования БАДов на 750, срок годности некоторых из них закончился еще в августе 2025 года.

Чуть лучше показал себя магазин в Могилеве. Там нашли опасных БАДов на 700.

Столица тоже отличилась. Из двух магазинов было изъято товаров на более чем 840.

По итогам проверки МАРТ выдал 13 рекомендаций об устранении нарушений и 13 предписаний о запрете реализации товаров. Общая сумма «просрочки» составила более 9200.

На этом власти не закончили разбираться с БАДами. Нескольким интернет-магазинам было направлено письмо Минздрава о том, что на их площадках продаются опасные продукты.

В указанных БАДах биологически активных веществ было намного больше, чем заявлено. Поэтому их потребление чревато токсическим поражением органов (особенно печени), передозировкой витаминов и микроэлементов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com