Украина усилила санкции против режима Лукашенко 29.04.2026, 21:06

Новый пакет ограничений подписал президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против белорусских субъектов. Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Я уже подписал новый санкционный пакет Украины — весомый пакет — в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит оказывать давление, чтобы все же снижать уровень этой войны, ее интенсивность. Россия не проявляет доброй воли. Ее нужно принуждать к тем или иным шагам, необходимым для уменьшения агрессии, и пусть они потом называют это своими «жестами доброй воли», — заявил Зеленский.

Он не уточнил, против кого введены санкции, но добавил, что «необходимо, чтобы Беларусь не была втянута в войну».

«Необходимо, чтобы не было операций против других европейских стран. Необходимо, чтобы в этой войне России против Украины был достойный мир», — сказал украинский лидер.

Напомним, 18 февраля Украина ввела санкции против Александра Лукашенко. Они включают блокировку активов, запрет на участие в бизнесе и государственных закупках, ограничение въезда в Украину, приостановку лицензий и торговых соглашений, запрет на передачу технологий и интеллектуальной собственности, а также другие ограничения.

