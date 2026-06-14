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Трамп рассказал, когда будет подписана сделка с Ираном

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  • 14.06.2026, 19:52
Трамп рассказал, когда будет подписана сделка с Ираном
Фото: Reuters

Президент США уверяет, что она будет подписана уже сегодня.

Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном будет подписано в ближайшие часы. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News.

По словам журналиста телеканала Трея Ингста, он только что пообщался с президентом США. Трамп выразил мнение, что «сделка с Ираном будет подписана в течение следующих двух-трех часов».

13 июня Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

14 июня СМИ написали, что Иран еще не принял окончательного решения по заключению сделки с США.

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