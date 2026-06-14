В Кемеровской и Нижегородской областях начали вводить ограничения на продажу бензина 2 14.06.2026, 19:37

Всего с дефицитом или перебоями в поставках топлива столкнулись порядка 30 регионов РФ.

Все больше российских регионов сталкиваются с нехваткой топлива. Вслед за Татарстаном и Ульяновской областью лимиты на покупку бензина появились на заправках Кузбасса, сообщает NGS42. Так, объявления об ограничениях заметили на сети АЗС «Форус». В тексте говорится, что один водитель может приобрести не более 20 литров бензина. Меры объясняются «сложной рыночной обстановкой». Сколько они будут действовать, не уточняется.

Аналогичная ситуация сложилась на заправках «Татнефти», чей крупнейший нефтеперерабатывающий завод «Танеко» был атакован 12 июня. «Уже неделю идут перебои. Сейчас нет АИ-92 и ДТ. Отпускают до 20 литров за одну заправку», — рассказал один из жителей Полысаево. В Киселевске станция «Татнефть» и вовсе закрылась. В Белове на АЗС исчез АИ-92. Также дизеля, АИ-92 и АИ-95 нет на заправках сети Teboil.

Одновременно жители Кузбаса пожаловались на резкое подорожание топлива. Региональный минпромторг признал наличие проблем. «Небольшие операторы АЗС могут повышать розничные цены вслед за ростом оптовой цены или ограничивать продажу нефтепродуктов», — сообщили в ведомстве.

Также перебои с топливом возникли в Нижегородской области. В частности, объявления о продаже не более 20 литров бензина и 40 литров дизеля на автомобиль появились на заправках «Татнефти». Для юридических лиц лимит составляет 200 литров дизеля в один бак. Меры объясняются «техническими причинами». Кроме того, АИ-95 пропал на заправках сети «Терминал» в Нижнем Новгороде.

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что дефицит бензина на отдельных АЗС может быть связан с «логистическими цепочками внутри конкретной организации».

Всего с дефицитом или перебоями в поставках топлива столкнулись порядка 30 регионов России без учета оккупированных территорий Украины. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, Белгородская, Воронежская, Курская, Новгородская, Мурманская, Орловская, Псковская, Рязанская, Ростовская и Томская области, Бурятия.

Нехватка топлива в России возникла на фоне усиления украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. За пять месяце 2026 года НПЗ подвергались налетам дронов 38 раз, причем 16 предприятий были поражены в мае, что стало рекордом за всю войну, отмечал Bloomberg.

Из-за атак ВСУ объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года. По данным Reuters, ко второй половине мая в стране остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тыс. тонн в сутки — это около четверти всей переработки. Особенно пострадала центральная Россия: фактически оказались парализованными предприятия в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле, выпускавшие более 30% автобензина.

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